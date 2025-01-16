Москва, 16 января, 2025, 07:29 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 16 января уничтожили в небе над четырьмя регионами России 27 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Самая массированная атака была предпринята ВСУ на Белгородскую область — силы ПВО сбили над регионом 15 дронов.

Ещё семь БПЛА были обнаружены и ликвидированы над Воронежской областью. Три вражеских дрона сбили над Тамбовской областью, два — над Курской.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы утром 15 января в ответ на атаки ВСУ на объекты, расположенные в глубине России, нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Одной из успешно поражённых целей групповым ударом российских военных стало крупнейшее подземное хранилище газа в городе Стрыё Львовской области на Украине.

В Воронежской области в результате падения нескольких вражеских беспилотников произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил губернатор региона Александр Гусев.