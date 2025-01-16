Тамбов, 16 января, 2025, 08:58 — ИА Регнум. Три украинских беспилотника уничтожены ночью над территорией Тамбовской области, упавшие обломки повредили крышу одного из частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Виталий Аньков/РИА Новости

«В ночь на 16 января в Тамбовской области отражена очередная террористическая атака БПЛА. Сбито три украинских дрона в районе села Кузьмино-Гать и города Котовска», — говорится в сообщении.

Люди при налёте дронов не пострадали. Власти окажут всю необходимую помощь владельцам частного дома, крышу которого повредили обломки БПЛА.