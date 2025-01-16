Воронеж, 16 января, 2025, 10:02 — ИА Регнум. В Воронежской области тушат пожар на нефтебазе в Лискинском районе, атакованной беспилотниками. Об этом 16 января сообщил губернатор Александр Гусев.

Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева

Он отметил, что на первоначальном этапе ликвидацию возгорания усложняла угроза повторных атак на объект.

«В настоящий момент с огнём на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчёты: десятки единиц техники и два пожарных поезда», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Гусев добавил, что на место пожара направили дополнительные силы из двух соседних регионов. По его словам, населению ничего не угрожает. На доступность ГСМ в области ситуация никак не повлияет, заверил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 января Воронежскую область атаковали более десяти украинских беспилотников. Как уточнил Гусев, большая часть из них была нацелена на нефтебазу в Лискинском районе. Люди в результате налёта не пострадали. Имущество граждан, по предварительным данным, не повреждено, отметил губернатор.

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ночью 16 января уничтожили в небе над четырьмя регионами России 27 украинских беспилотников. В Минобороны уточнили, что самой массированной атаке ВСУ подверглась Белгородская область — силы ПВО сбили над регионом 15 дронов. Ещё семь БПЛА были обнаружены и ликвидированы над Воронежской областью. Три украинских дрона сбили над Тамбовской областью, два — над Курской.