Вашингтон, 16 января, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Изменить конституцию США, чтобы ни один президент не смог избежать ответственности за совершённые в годы правления преступления, предложил 15 января глава Белого дома Джо Байден.

(сс) Gage Skidmore Президент США Джо Байден

«Мы должны внести изменения в конституцию, чтобы было ясно: ни один президент, ни один, не может быть защищён от ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на посту», — заявил Байден в прощальном обращении к нации.

Также глава государства обратил внимание на важность борьбы с коррупцией в политике. Необходимо избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний, призвал Байден.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля 2024 года Верховный суд США отказался признать за Дональдом Трампом абсолютный иммунитет. Он обладает иммунитетом только за действия, которые были совершены им в период президентства. Трамп назвал решение суда о признании за ним частичного иммунитета «победой для демократии».

Комментируя вынесенное постановление Верховного суда, согласно которому Трамп, как и другие бывшие американские лидеры, имеет частичный иммунитет против юридического преследования, распространяемый только на его действия в рамках должностных обязанностей, Джо Байден заявил о необходимости отказа в иммунитете всем американским президентам. По его мнению, ни один глава государства, в том числе бывший, не должен обладать иммунитетом от судебного преследования. Кроме того, Байден выступил за масштабную реформу Верховного суда.