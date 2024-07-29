Вашингтон, 30 июля, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Ни один американский президент, в том числе бывший, не должен обладать иммунитетом от судебного преследования. С таким заявлением 29 июля в штате Техас выступил глава Белого дома Джо Байден.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Суд вынес постановление в отношении одного лишь бывшего президента. Ни один другой президент в нашей истории не просил о таком иммунитете в отношении преступных действий. И ни один президент, ни один бывший президент, ни я, ни кто-то другой не должны быть исключением, имея такой иммунитет», — произнёс Байден, комментируя вынесенное постановление Верховного суда, согласно которому экс-президент США Дональд Трамп, как и другие бывшие американские лидеры, имеет частичный иммунитет против юридического преследования, распространяемый только на его действия в рамках должностных обязанностей.

Также действующий американский президент выступил за масштабную реформу Верховного суда.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет. Он обладает иммунитетом только за действия, которые совершены им в период президентства. Трамп назвал решение суда о признании за ним частичного иммунитета «победой для демократии».

Оглашение приговора Дональду Трампу, которого присяжные признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, перенесли на сентябрь. В конце мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу, обвинив его в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты 130 тыс. долларов порноактрисе. Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных ему обвинений — 136 лет лишения свободы. Экс-президент заявил о своей невиновности.