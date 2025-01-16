Токио, 16 января, 2025, 06:36 — ИА Регнум. США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом намерены укреплять отношения с Москвой и Пекином. Об этом сообщил портал Yahoo News Japan.

Сергей Корсун ИА Регнум Дональд Трамп, выборы в США, Белый дом

«Администрация Трампа сформирует новый «Союз сильных», укрепляя связи в области экономики и безопасности с Китаем и Россией», — написал автор.

В статье указали, что прежним союзникам Вашингтона нужно готовиться к ослаблению поддержки со стороны США. Бывшие партнёры столкнутся с пренебрежением и уклонением от исполнения обязательств по обороне со стороны администрации Белого дома, отметили в материале.

Как сообщало ИА Регнум, выступление в ноябре 2024 года президента РФ Владимира Путина на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» стало мощным обращением к миру, считает генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Важный сигнал в речи российского лидера увидели и в Японии. По мнению депутата верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки, Путин указал Токио на то, что Японии следует прекратить действовать «по указке» США, завязав новые дипотношения с Россией. После этих слов парламентарий заявил, что «проведёт работу» с премьер-министром страны Сигэру Исибой и министром иностранных дел Такэси Иваей.