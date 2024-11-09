Токио, 9 ноября, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что «проведёт работу» с премьер-министром страны Сигэру Исибой и министром иностранных дел Такэси Иваей для того, чтобы донести до них сигнал, посланный президентом России Владимиром Путиным во время выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума 7 ноября.

Council.gov.ru Мунэо Судзуки

«В октябре прошлого года президент Путин на «Валдае» также выступил с очень щадящим и внимательным к Японии высказыванием. В этот раз он тоже сказал, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики, не уходят из российских компаний, несмотря на то, что Япония ввела санкции, Россия ничего в ответ не делает — японские компании продолжают работать… И, на мой взгляд, самое важное, что Россия готова к возвращению японских компаний», — приводит «РИА Новости» слова политика.

По мнению депутата, Путин подал важный для Японии сигнал и Токио следует прекратить действовать «по указке» США, завязав новые дипотношения с Россией.

Вместе с этим Судзуки указал, что именно Япония способна восстановить отношения, так как Москва не вводила ответные санкции против Токио.

«Это очень добрый теплый месседж для Японии. Япония должна ответить на него. Я постараюсь всё для этого сделать. Я буду вести работу и с премьер-министром Исибой, и с министром иностранных дел Иваей, с ними обоими», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в октябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия озабочена милитаризацией Японии, ведь её отказ от мирного развития может иметь последствия для всей существующей системы мироустройства

1 октября парламент Японии избрал лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу новым премьер-министром. За него проголосовал 291 из 461 депутата ключевой нижней палаты японского парламента.

4 октября Исиба в своей программной речи в парламенте пообещал, что Токио продолжит политику антироссийских санкций и помощи Украине, а также указал на неизменность курса японских властей на «решение территориальной проблемы» и заключение мирного договора с Россией.

В июне президент РФ Владимир Путин отмечал, что условий для возобновления диалога между Россией и Японией на данный момент нет. Глава государства также напомнил, что ранее японская сторона присоединилась к призывам Запада о «достижении стратегического поражения» РФ.