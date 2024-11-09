Москва, 9 ноября, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» стало мощным обращением к миру и избранному президенту США Дональду Трампу. Такое мнение высказал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Тонким ходом стало поздравление его с избранием, которое было зашито в четырёхчасовом месседже о том, куда и как развивается современный мир», — отметил в беседе с «РИА Новости» журналист.

Киселёв напомнил, что в ходе избирательной кампании Трамп неоднократно использовал лозунг «Мир через силу». Однако, по его словам, американскому политику пора понять, что есть силы и посильнее Соединённых Штатов Америки ― это объективные процессы.

Гендиректор медиагруппы добавил, что Путин подробно объяснил это, используя образ пловца, который борется с мощным течением. Даже самый подготовленный спортсмен не сможет преодолеть такое течение, несмотря на ухищрения или допинг.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Российский лидер подчеркнул, что РФ не портила отношения с США и не вводила никаких ограничений. Москва рассчитывает на восстановление отношений с Вашингтоном. Мяч на их стороне, добавил президент РФ.

Также Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности, но Вашингтон должен подойти к таким переговорам честно, с учётом озабоченностей РФ, отметил Путин. Он добавил, что Москва посмотрит, как новая администрация Белого дома будет формулировать предложения.

Выступление президента России на заседании Валдайского форума осветили ведущие мировыми СМИ, оно вызвало в них активные отклики. Одно из крупнейших мировых информационных агентств Associated Press (AP) привело комментарий Путина по поводу слов Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа. А британская газета The Guardian, например, выделила поздравление Трампа с победой на выборах.

Важный сигнал в речи российского лидера увидели и в Японии. По мнению депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, Путин указал Токио на то, что Японии следует прекратить действовать «по указке» США, завязав новые дипотношения с Россией. После этих слов парламентарий заявил, что «проведёт работу» с премьер-министром страны Сигэру Исибой и министром иностранных дел Такэси Иваей.