Вашингтон, 15 января, 2025, 20:32 — ИА Регнум. Израильские заложники в секторе Газа вскоре будут освобождены после достижения сделки о прекращении огня, заявил 15 января избранный президент США Дональд Трамп.

Global Look Press

«У нас есть сделка по заложникам на Ближнем Востоке. Они вскоре будут освобождены», — написал он в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, в рамках первого этапа сделки палестинские движения освободят 33 израильских заложника. К этому моменту официально ни одна из сторон конфликта заключение соглашения не подтверждала.

Ранее в Египте сообщили, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто с помощью посредников по урегулированию палестино-израильского конфликта. По информации источников телеканал Al Qahera News, вскоре должно быть обнародовано совместное заявление о перемирии.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре президент России Владимир Путин в очередной раз указал на необходимость остановить бои в секторе Газа. Глава государства призвал сделать всё возможное, чтобы урегулировать конфликт. При этом президент РФ отметил, что нападение ХАМАС на израильские населённые пункты является терроризмом, но отвечать на такие атаки следует соразмерно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона готова стать посредником в переговорах между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Россия поддерживает контакты со всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке, напомнил он.