Москва, 1 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Россия готова стать посредником в переговорах между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 ноября на брифинге.

ИА Регнум

Его попросили прокомментировать публикацию издания Newsweek, что Тель-Авив якобы рассматривает возможность обратиться Москве с просьбой помочь в урегулировании конфликта. Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что Россия поддерживает контакты со всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке, напомнил Песков.

«И, конечно, если где-то наши усилия могут быть эффективны, то Россия будет готова это сделать», — подчеркнул представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, конфликт Израиля с «Хезболлой» обострился после 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС вторглось на израильскую территорию, а Тель-Авив начал в ответ боевые действия в секторе Газа. Ливанские шииты в поддержку палестинцев начали активно обстреливать территорию Израиля.

1 октября 2024 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Ливане, объявив, что намерена уничтожить инфраструктуру «Хезболлы». Боевые действия продолжаются. Ливанские боевики также наносят удары по израильской территории.