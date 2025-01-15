Покровск, ДНР, 15 января, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Потеря Киевом шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название — Покровск) станет серьёзным ударом по национальной экономике. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Шахта, расположенная недалеко от прифронтового города Покровск, производила коксующийся уголь, необходимый для сталелитейной промышленности Украины. Она продолжала работать до самого последнего момента, когда российские войска, наконец, добрались до её ворот. Закрытие шахты станет ударной волной по экономике», — указано в публикации.

В издании уточнили, что потеря шахты приведёт к сокращению объёмов сталелитейного производства в стране с 7,5 млн т в 2024 году до менее 3 млн т в 2025-м. Более того, снижение объёмов производства стали снизит налоговые поступления в государственную казну, а также лишит оборонные предприятия необходимых материалов для производства бронетехники.

13 января издание Reuters сообщило, что из-за приближения ВС России добыча угля в Красноармейске была прекращена. Добычи нет, работа ведётся только на поверхности. Проводится эвакуация работников шахты. В материале также уточняется, что данная шахта является единственной на Украине, на которой велась добыча коксующегося угля. В 2023 году объём производства на ней составил 3,5 млн тонн.

4 января в Forbes написали, что самым крупным сражением для ВСУ в 2025 году станет битва за Красноармейск в ДНР. Взятие этого города является главной целью ВС России и будет решающим прорывом в конфликте.