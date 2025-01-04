Вашингтон, 4 января, 2025, 05:48 — ИА Регнум. Самым крупным сражением для ВСУ в 2025 году станет битва за Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР. Взятие этого города является главной целью Вооруженных сил России и будет решающим прорывом в конфликте, написал Forbes.

ИА Регнум Продвижение армии РФ, Покровск

«Россияне сильнее всего там, где украинцы слабее всего: недалеко от Покровска в районе гарнизона 59-й мотострелковой бригады», — написали авторы издания.

Отмечается, что оперативно-тактический прорыв ВС России южнее Красноармейска представляет наибольшую угрозу на юго-восточном фланге фронта. Если 59-я бригада ВСУ не сможет сдержать натиск российских военных гарнизон Красноармейска окажется в окружении. Это станет зловещее развитие событий для Украины, подчеркнули авторы.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России 16 декабря освободили населённый пункт Шевченко, расположенный под Красноармейском в ДНР.

Бойцы Вооружённых сил России взяли под свой контроль Шевченковское месторождение лития, расположенное в Великоновосёлковском районе Донецкой Народной Республики, на восточной окраине села Шевченко.

Российские подразделения приближаются к Красноармейску (Покровску), а недавно сформированная элитная 155-я механизированная бригада ВСУ «Анна Киевская», которая проходила подготовку во Франции, начала разваливаться ещё до того, как прибыла в зону боевых действий в районе Красноармейска, написал Forbes.