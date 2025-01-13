Покровск, ДНР, 13 января, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Добыча коксующегося угля на шахте в Красноармейске (украинское название — Покровск) была остановлена из-за приближения ВС России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Добычи нет, работа ведётся только на поверхности. Проводится эвакуация работников шахты», — отмечено в публикации.

В материале также уточняется, что данная шахта является единственной на Украине, на которой велась добыча коксующегося угля. В 2023 году объём производства на ней составил 3,5 млн тонн. Согласно данным украинских сталелитейщиков, закрытие этой шахты приведёт почти к четырёхкратному сокращению объёмов производства украинской сталелитейной промышленности.

Как передавало ИА Регнум, ВС России 16 декабря освободили населённый пункт Шевченко, расположенный под Красноармейском в ДНР. Бойцы Вооружённых сил России взяли под свой контроль Шевченковское месторождение лития, расположенное в Великоновосёлковском районе Донецкой Народной Республики, на восточной окраине села Шевченко

4 января в Forbes написали, что самым крупным сражением для ВСУ в 2025 году станет битва за Красноармейск в ДНР. Взятие этого города является главной целью ВС России и будет решающим прорывом в конфликте.

3 января издание Forbes писало о том, что бригада Анны Киевской, оснащённая немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar и проходившая специальную подготовку во Франции, понесла тяжёлые потери в боях под Красноармейском (Покровском). Более того, из 5800 военнослужащих около 1700 дезертировали ещё до прибытия на линию соприкосновения.