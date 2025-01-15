Путина попросили поддержать магистерскую программу по исторической памяти
Малышева попросила Путина поддержать создание магистерской программы исторической памяти
Москва, 15 января, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Магистерскую программу, нацеленную на обеспечение исторического суверенитета, готовы разработать в Национальном центре исторической памяти совместно с университетом «Сириус». Об этом заявила руководитель НЦИП, член Общественной палаты РФ Елена Малышева 15 января на заседании оргкомитета «Победа» под руководством президента РФ Владимира Путина.
Она отметила, что сегодня большое внимание уделяется научным лабораториям, но подобные инструменты нужны и для того, чтобы обеспечить историческую безопасность. В этой связи предлагается создать специальную магистерскую программу, которая учла бы сложную и междисциплинарную структуру исторической памяти.
«Просим поддержать эту инициативу», — обратилась Малышева к президенту.
По её словам, такая программа послужит основой для формирования национальной научно-педагогической школы исторической памяти и поможет появлению научных исследований в этой области.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте России. Цель создания учреждения — сохранение и защита духовно-нравственных ценностей, культуры и истории страны.
Идею создания такого центра глава государства изложил 5 сентября того же года на заседании Российского организационного комитета «Победа». Тогда он заявил, что таким образом Россия будет противостоять пропаганде нацизма. По словам президента, слишком многие в Европе хотят переписать итоги Второй мировой войны, и нельзя использовать историю как идеологическое оружие.