Москва, 15 января, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Магистерскую программу, нацеленную на обеспечение исторического суверенитета, готовы разработать в Национальном центре исторической памяти совместно с университетом «Сириус». Об этом заявила руководитель НЦИП, член Общественной палаты РФ Елена Малышева 15 января на заседании оргкомитета «Победа» под руководством президента РФ Владимира Путина.

Мария Девахина/ РИА Новости

Она отметила, что сегодня большое внимание уделяется научным лабораториям, но подобные инструменты нужны и для того, чтобы обеспечить историческую безопасность. В этой связи предлагается создать специальную магистерскую программу, которая учла бы сложную и междисциплинарную структуру исторической памяти.

«Просим поддержать эту инициативу», — обратилась Малышева к президенту.

По её словам, такая программа послужит основой для формирования национальной научно-педагогической школы исторической памяти и поможет появлению научных исследований в этой области.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте России. Цель создания учреждения — сохранение и защита духовно-нравственных ценностей, культуры и истории страны.

Идею создания такого центра глава государства изложил 5 сентября того же года на заседании Российского организационного комитета «Победа». Тогда он заявил, что таким образом Россия будет противостоять пропаганде нацизма. По словам президента, слишком многие в Европе хотят переписать итоги Второй мировой войны, и нельзя использовать историю как идеологическое оружие.