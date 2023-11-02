Москва, 2 ноября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 2 ноября указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте.

Дарья Антонова ИА Регнум

Как отмечается в документе, цель учреждения — сохранение и защита духовно-нравственных ценностей, культуры и истории России.

«Правительству обеспечить предоставление некоммерческой организации недвижимого имущества в Москве в безвозмездное пользование; ежегодно, начиная с 2024 года, субсидий за счёт бюджетных ассигнований», — говорится в указе.

Управление делами президента утвердит устав НКО и обеспечит регистрацию организации и расходные обязательства. Согласно указу, центр возглавит декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева.

Как сообщало ИА Регнум, идею создания центра исторической памяти Путин озвучил 5 сентября на заседании Российского организационного комитета «Победа». Тогда он заявил, что так Россия будет противостоять пропаганде нацизма. По словам президента, слишком многие в Европе хотят переписать итоги Второй мировой войны, и нельзя использовать историю как идеологическое оружие.

На следующий день, 6 сентября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что имя будущего главы национального центра станет известно позднее. Как уточнил представитель Кремля, президент говорил о том, чтобы центр создавался на базе музея Победы.

В беседе с ИА Регнум 19 сентября кандидат исторических наук, политолог и публицист Михаил Смолин заявил, что украинские политики фальсифицируют историю для поддержания своего имиджа «борцов с агрессией», когда отрицают нацистскую направленность киевского режима и преступления на почве геноцида. Как отметил эксперт, события, которые привели к украинскому кризису, в мире пытаются замалчивать, а политики на самой Украине открещиваются от связи с геноцидом. Однако, по словам Смолина, от отдельных украинских деятелей всё же можно слышать оправдание европейского фашизма и национал-социализма как части борьбы с Россией.