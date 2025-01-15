Москва, 15 января, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание «Город трудовой доблести» семи городам. Соответствующий указ глава государства подписал 15 января.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Согласно документу, размещённому на портале официального опубликования правовых актов, этого звания удостоены Верхняя Пышма в Свердловской области, Зеленодольск в Татарстане, Ишимбай в Башкирии, Курган в Курганской области, Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, Миасс в Челябинской области и Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность …» ― говорится в указе.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году Путин подписал федеральный закон о присвоении российским городам звания «Город трудовой доблести» за значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Первыми 20 городами, удостоенными почётного звания, стали Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

В сентябре 2023 года Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти городам — Владимиру, Рязани, Ханты-Мансийску, Улан-Удэ в Бурятии, Воткинску в Удмуртии, Новомосковску в Тульской области, Находке в Приморском крае, Прокопьевску в Кемеровской области, Подольску в Подмосковье и Рубцовску в Алтайском крае.

Глава государства 15 января на заседании российского оргкомитета «Победа» подчеркнул, что признание заслуг конкретных населённых пунктов, заводов — хорошая основа для формирования у молодёжи чёткой мировоззренческой позиции о востребованности трудовой доблести. Это отвечает и насущным вызовам, задачам по развитию производственной базы, подготовке рабочих и инженерных кадров, указал Путин.