Москва, 15 января, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Звание «Город трудовой доблести» присвоят ещё нескольким городам, в том числе Миассу, Верхней Пышме, Салехарду и Кургану, сообщил президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа».

Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что признание заслуг конкретных населённых пунктов, заводов — хорошая основа для формирования у молодёжи чёткой мировоззренческой позиции о востребованности трудовой доблести. Это отвечает и насущным вызовам, задачам по развитию производственной базы, подготовке рабочих и инженерных кадров

«Сам образ человека труда должен стать ещё одной важнейшей темой мероприятий, приуроченной к 80-летию великой Победы», — указал президент.

Путин также призвал власти российских субъектов внимательно и по совести отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и подписал указ о единовременных выплатах в 80 тыс. рублей ветеранам.

В сентябре 2023 года Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти городам — Владимиру, Рязани, Ханты-Мансийску, Улан-Удэ (Бурятия), Воткинску (Удмуртия), Новомосковску (Тульская область), Находке (Приморский край), Прокопьевску (Кемеровская область), Подольску (Московская область) и Рубцовску (Алтайский край).