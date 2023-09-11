Москва, 11 сентября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил десяти городам звание «Город трудовой доблести». Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном 11 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Почётное звание присвоено Владимиру, Рязани, Ханты-Мансийску, Улан-Удэ (Бурятия), Воткинску (Удмуртия), Новомосковску (Тульская область), Находке (Приморский край), Прокопьевску (Кемеровская область), Подольску (Московская область) и Рубцовску (Алтайский край).

Читайте также: Путин поддержал идею присвоения Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести»

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — говорится в указе.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Путин поддержал идею присвоить звание «Город трудовой доблести» десяти российским городам. Предложение на заседании оргкомитета «Победа» озвучил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и поддержал президент Российской Академии Наук Геннадий Красников. В ходе заседания Турчак отметил, что с учётом экспертного заключения РАН в список претендентов включены как большие региональные центры, так и небольшие города.

Ранее глава государства также отметил, что России для противостояния пропаганде нацизма необходимо создать Национальный центр исторической памяти.