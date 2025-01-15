Смоленск, 15 января, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Бывший и нынешний замдиректора Смоленской АЭС по капитальному строительству были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, передаёт 15 января «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по Смоленской области.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«С целью освоения в установленные сроки денежных средств, выделенных на реконструкцию на объектах САЭС, должностные лица предприятия предложили генеральному директору подрядной организации оплатить ещё не выполненные работы», — сказал собеседник агентства.

В результате мужчина согласился и поручил своим подчинённым подготовить необходимую документацию. Он подписал акт приёмки работы, после чего компания получила более 3 млн рублей. Однако работы так и не были выполнены.

В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение полномочий группой лиц по предварительному сговору»). Против руководителя строительной фирмы выдвинуты подозрения по той же статье, а также по ч. 5 ст. 33 УК РФ («Пособничество в преступлении»).

Ранее министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Мужчине могут инкриминировать получение взятки в сфере, связанной с племенным скотом.

Как передавало ИА Регнум, в Ивановской области против директора и бывшего начальника департамента ЖКХ возбудили уголовное дело о махинациях на сумму свыше 550 млн рублей. Чиновники помогли трём организациям получить выгодные контракты с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов и беспрепятственно принимали работу.