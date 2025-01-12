Иваново, 12 января, 2025, 16:10 — ИА Регнум. В Ивановской области против директора и бывшего начальника департамента ЖКХ возбудили уголовное дело о махинациях на сумму свыше 550 млн рублей. Об этом заявили на сайте пресс-службы региональной прокуратуры 12 января.

Семен Лиходеев/ТАСС

По версии следствия, чиновники помогли трём организациям получить выгодные контракты с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов и беспрепятственно принимали работу. Отмечается, что дело возбудили по статье о превышении должностных полномочий организованной группой лиц.

«Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ивановской области», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря чиновников Хабаровского края обвинили в получении взятки на 82 млн рублей. Уточнялось, что деньги предназначались для обеспечения госконтрактов на поставку медицинского оборудования в Хабаровском крае.

По данным СК, за девять месяцев 2024 года ущерб от коррупции, который официально установлен российскими следователями, превысил 14 млрд рублей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул, что это немногим меньше, чем за тот же период 2023 года, когда сумма ущерба составила свыше 15,9 млрд рублей.

За январь–сентябрь 2024 года следователи СК направили в суд 9 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это на 14,4% больше.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 7 декабря сообщил, что в течение пяти лет российские прокуроры изъяли у коррупционеров имущество на сумму более 760 млрд рублей, оно было обращено в пользу государства.