Москва, 15 января, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Защита Отечества и служение ему было и остается священным делом для россиян, заявил 15 января президент РФ Владимир Путин.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Эти чувства любви к Родине, ответственности за неё объединяют наше общество», — отметил российский лидер на заседании организационного комитета «Победа».

Глава государства также подчеркнул, что каждый гражданин вносит свой вклад в сбережение России.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля Владимир Путин заявил, что преданность Отчизне, долг беречь её и отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются важнейшими и непререкаемыми ценностями России. Он добавил, что защитники Отечества в окружены подлинной народной любовью.

3 декабря глава государства заметил, что в России всегда находились люди, которые вставали на защиту страны от внешних угроз. Он выразил благодарность участникам специальной военной операции. По словам Путина, именно сейчас встали на защиту Родины.