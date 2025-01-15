Москва, 15 января, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Дата подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном никак не связана с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии иранскому агентству IRNA.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Множество спекуляций на тему выбора даты подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Ираном и Россией накануне прихода к власти Трампа вызывают лишь улыбку. Пусть сторонники теорий заговора развлекаются», — отметил представитель Кремля.

Песков уточнил, что инаугурация Трампа в первую очередь вызывает интерес у жителей США, не оказывая при этом никакого влияния на развитие российско-иранского сотрудничества.

Подписание вышеупомянутого договора запланировано на 17 января, когда иранский президент Масуд Пезешкиан посетит Москву и проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее уточнил, что это соглашение затронет вопросы обороны и безопасности. Он добавил, что за последние 20–30 лет Москва и Тегеран значительно увеличили объёмы сотрудничества, поэтому возникла необходимость обновить документ.