Москва, 13 января, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем партнерстве Москвы и Тегерана после переговоров, которые состоятся 17 января. Об этом сообщил 13 января Кремль.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«По окончании переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — говорится в сообщении на Telegram-канале Кремля.

Кроме того, по итогам переговоров они должны сделать заявления для прессы. Отмечается, что главы государств собираются обсудить в ходе встречи перспективы расширения сотрудничества России и Ирана, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Пезешкиан заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, которую он назвал стратегическим союзником Ирана. В октябре Путин провёл встречу с иранским президентом. Российский лидер отмечал, что Москва и Тегеран ведут активную совместную работу на международной арене, и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки.

3 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Иран не собираются затягивать подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. 6 января официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи уточнил, что это соглашение затронет вопросы обороны и безопасности. Он добавил, что за последние 20–30 лет Москва и Тегеран значительно увеличили объёмы сотрудничества, поэтому возникла необходимость обновить документ.