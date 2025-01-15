Москва, 15 января, 2025, 11:16 — ИА Регнум. ФСБ опубликовала запись разговора с представителем военной разведки Украины, который надеялся подкупом склонить российских военнослужащих к сдаче позиций в ДНР. За уход из-под Горловки он пообещал им $1 млн, сообщил Центр общественных связей спецслужбы 15 января.

Кадр из видео

«За миллион я закрою… Дальше я получается, сейчас просто дам вперед сотку и всё… Второе — тут есть два варианта: или мне делать имитацию в двух сторонах, допустим, на броне, только так, чтобы не пострадали ни мои пацаны, ни ваши», — сказал украинский агент.

Он заверил, что решит вопросы с паспортами, а при необходимости обеспечит другими документами российских военных, которые пойдут на сотрудничество, и их родных. По его словам, они смогут жить в любой стране, в том числе в Европе.

Представитель Украины также пообещал бойцам ВС РФ безопасность во время выполнения «задания».

Операцию по пресечению разведывательной акции ГУР МО Украины на горловском тактическом направлении ФСБ и Минобороны РФ осуществили год назад.

Как сообщало ИА Регнум, российская контрразведка, как заявили в ФСБ, своевременно раскрыла замыслы Главного управления разведки министерства обороны Украины и перевела их «в контролируемые условия». Так, $100 тыс., выплаченные украинскими разведчиками в качестве аванса, пошли на закупку материально-технических средств для российских подразделений, участвующих в СВО.

Районы сосредоточения частей ВСУ были выявлены, по маршрутам передвижения украинских формирований возле позиций ВС РФ были нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары. В результате противник понёс значительные потери в технике и живой силе.