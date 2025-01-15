Горловка, ДНР, 15 января, 2025, 10:11 — ИА Регнум. Сотрудник военной разведки Украины предлагал российским военным $1 млн за сдачу позиций в городе Горловка в ДНР. Аудиозапись с его словами опубликовала ФСБ РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Устремления ГУР МОУ (Главного управления разведки министерства обороны Украины) были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия», — говорится в сообщении Центра общественных связей российского ведомства.

В ФСБ уточнили, что украинские разведчики выплатили $100 тыс. в качестве аванса. Эти денежные средства направлены на закупку материально-технических средств для подразделений Вооружённых сил России, задействованных в специальной военной операции.

Также отмечается, что в ходе оперативных мероприятий российская сторона смогла установить районы сосредоточения частей ВСУ. Кроме того, Вооружённые силы РФ нанесли превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских формирований возле позиций ВС РФ. В результате этого отряды ВСУ понесли значительные потери в технике и живой силе.

Как сообщало ИА Регнум, в июле российский лётчик рассказал, что спецслужбы Украины пытались завербовать его для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Ему предложили катапультировать четырёх членов экипажа, фактически — убить. Спецслужбы Украины вышли на него в октябре 2023 года.

В середине ноября Федеральная служба безопасности РФ сорвала попытку военной разведки Украины по угону вертолёта радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 Воздушно-космических сил России. Для осуществления своих замыслов украинская сторона пыталась завербовать российского военного лётчика.

Российская контрразведка вскрыла места дислокации украинских средств противовоздушной обороны и подразделений ВСУ. По ним были нанесены удары.