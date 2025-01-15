Москва, 15 января, 2025, 03:45 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы отправил под стражу 66-летнюю пенсионерку Галину Арчагову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) за размещение видеоролика в соцсети в поддержку террористической организации «Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил ТАСС.

Суд

«Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении Арчаговой Галины Александровны, обвиняемой по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети интернет) меру пресечения в виде заключения под стражей», — говорится в документах уголовного дела.

На суде женщина просила её не заключать под стражу, а избрать домашний арест или другую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, так как ей нужно присматривать за престарелым отцом. Суд с её доводами не согласился.

Арчагова родилась в городе Североуральск Свердловской области, позже обосновалась в Москве. По версии следствия она опубликовала во «ВКонтакте» видеозаписи с комментариями в поддержку террористической организации «Легион «Свобода России».

В случае признания виновной пенсионерка может лишиться свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ИА Регнум, апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актёру Алексею Панину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемому в публичном оправдании терроризма. Приговор Панину оставлен без изменения. В сентябре 2024 года суд заочно приговорил его к шести годам колонии общего режима и на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.

Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов) по делу о распространении фейков о российской армии.

В отношении Чириковой также возбуждены уголовные дела по факту участия в террористическом сообществе и содействия террористической деятельности. Экоактивистка объявлена в федеральный розыск.