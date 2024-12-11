* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 11 декабря, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов) по делу о распространении фейков о российской армии.

«В отношении Чириковой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ», — озвучили 11 декабря решение в суде.

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