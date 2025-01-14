Москва, 14 января, 2025, 23:52 — ИА Регнум. Финалисты фестиваля «Таврида. Арт» — барнаульская музыкальная группа — написала саундтрек к популярному российскому сериалу. Кроме того, в киноленте звучат ещё 45 композиций, написанных резидентами площадки.

Кирилл Зыков/ РИА Новости

Для талантливой молодёжи в России созданы все условия. С помощью таких центров, как «Таврида. Арт», начинающие музыкальные группы и артисты имеют возможность получить поддержку и воплотить в жизнь свои мечты.