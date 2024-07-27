Судак, Крым, 27 июля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ». который 26 июля открылся в Крыму, будет содействовать профессиональному становлению участников, поможет им реализовать свои способности и обрести единомышленников. Об этом в обращении к участникам мероприятия заявил президент России Владимир Путин. Приветствие главы государства на церемонии открытия фестиваля зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Владимир Путин

«Вы приехали в Крым из разных регионов нашей большой страны. «Таврида» развивается как востребованная площадка для делового общения талантливой, энергичной молодёжи. Рад, что в Год семьи на фестивале особое внимание будет уделено теме нравственного воспитания и роли семьи в укреплении сплочённости нашего общества», — цитирует обращение российского лидера пресс-служба фестиваля.

Путин добавил, что у участников фестиваля впереди насыщенная разнообразная программа — лекции и мастер-классы, ярмарки и выставки, театральные постановки и выступления музыкальных коллективов, знакомство с культурой, самобытными традициями и обычаями народов, живущих в России, а также встречи с известными политиками и общественными деятелями, звёздами эстрады и кино.

Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» проходит уже в шестой раз. Впервые он состоялся в 2019 году. Это самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвящённое молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида». В 2024 году фестиваль организовали с 26 по 28 июля. Его ключевая тема — многонациональность России.

Первый день фестиваля собрал на площадке тысячи людей. Они смогли увидеть выступления аутентичных региональных исполнителей. Также участники посетили экспозиции выставки-ярмарки «Арт. Молодость» и познакомились с регионами в пространстве АРТ-ЭКСПО. Знаменательным событием первого дня стало торжественное мероприятие по случаю завершения строительства первой очереди студии «Юг. Кино», где представили модель работы нового павильона. Ещё одно важное событие — соглашение о реализации проекта «Музеи России», которое заключили «Таврида. АРТ» и Министерство культуры РФ.

Как сообщало ИА Регнум, юбилейный фестиваль «Таврида․АРТ» в бухте Капсель в Крыму стартовал 17 августа 2023 года. На фестиваль съехались жители всех российских регионов. 21 августа мероприятие завершило свою работу. Всероссийский молодёжный форум «Таврида» организован по поручению Путина.