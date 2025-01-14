Тула, 14 января, 2025, 18:57 — ИА Регнум. В Туле завершены работы по ликвидации пожара в здании военного госпиталя. Об этом во вторник, 14 января, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Алексей Шершнев/ТАСС

Возгорание произошло днём 13 января. По предварительным данным, причиной стала неисправность электропроводки.

«В 17.32 полностью завершены работы по ликвидации пожара в здании военного госпиталя на Советской в Туле», — написал Миляев в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, пламя охватило один из этажей госпиталя, в котором находятся на лечении военнослужащие срочной службы. Над зданием поднимался густой чёрный дым.

Погибших и пострадавших в результате пожара не было. Из здания госпиталя были эвакуированы 57 человек, их перевезли в другие больницы Минобороны.

К тушению пожара привлекли 65 человек личного состава МЧС и 22 единицы техники. В 22:05 мск 13 января открытое горение ликвидировали. Площадь возгорания составила около 1000 кв. м. В горящем здании обрушилась сначала кровля, а затем шпиль.