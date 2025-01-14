В Туле завершили работы по ликвидации пожара в здании военного госпиталя
Тула, 14 января, 2025, 18:57 — ИА Регнум. В Туле завершены работы по ликвидации пожара в здании военного госпиталя. Об этом во вторник, 14 января, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Возгорание произошло днём 13 января. По предварительным данным, причиной стала неисправность электропроводки.
«В 17.32 полностью завершены работы по ликвидации пожара в здании военного госпиталя на Советской в Туле», — написал Миляев в своём Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, пламя охватило один из этажей госпиталя, в котором находятся на лечении военнослужащие срочной службы. Над зданием поднимался густой чёрный дым.
Погибших и пострадавших в результате пожара не было. Из здания госпиталя были эвакуированы 57 человек, их перевезли в другие больницы Минобороны.
К тушению пожара привлекли 65 человек личного состава МЧС и 22 единицы техники. В 22:05 мск 13 января открытое горение ликвидировали. Площадь возгорания составила около 1000 кв. м. В горящем здании обрушилась сначала кровля, а затем шпиль.