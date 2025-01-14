Москва, 14 января, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Российские бойцы развернули триколор в освобождённом населённом пункте Нескучное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Соответствующее видео 14 января опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

Отмечается, что триколор водрузили военные подразделения группировки воск «Восток», которые принимали участие в освобождении населённого пункта.

В оборонном ведомстве добавили, что российские штурмовые группы завершили зачистку около 400 зданий на территории села и прилегающих территорий от украинских подразделений.

Ранее ИА Регнум передавало, что Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Нескучное и Терны в ДНР. Также в январе российские военные полностью освободили город Курахово, а также населённый пункт Песчаное в ДНР.

По данным Минобороны РФ, за прошедший год российские подразделения освободили 214 населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции и в Курской области. В Донецкой Народной Республике российские военные освободили 157 населённых пунктов.