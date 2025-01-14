Москва, 14 января, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам колонии общего режима генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко, который угрожал взорвать Крымский мост.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Марченко наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — огласил решение судья.

Генерала ВСУ признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ: публичные призывы в интернете к осуществлению террористических действий (ст. 205.2), фейки об армии по мотивам политической ненависти (ст. 207.3) и возбуждение ненависти либо вражды в интернете (ст. 282).

Помимо лишения свободы, Марченко запретили администрировать интернет-сайты сроком на четыре года. На данный момент решение суда ещё не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано.

По версии следствия, в 2022 году генерал ВСУ заявил в СМИ, что Крымский мост станет приоритетной целью для поражения, если украинские подразделения получат соответствующее оружие от Запада. В ноябре 2024 года он заявил, что увольняется из ВСУ.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил участника подразделения спецназначения Главного управления разведки минобороны Украины Александра Любаса к 20 годам лишения свободы за попытку высадки на побережье Крыма и нападения на российских военных.

Как передавало ИА Регнум, в октябре командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Фёдор Ярошевич (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) был заочно приговорён к пожизненному заключению за обстрелы Белгорода. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ на сумму более 1,3 млрд рублей ущерба, нанесённого действиями Ярошевича.