Москва, 25 октября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Фёдора Ярошевича, полковника Фёдора Ярошевича (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к пожизненному заключению за обстрелы Белгорода. Соответствующее решение вынес Второй Западный окружной военный суд.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суд назначил заочно пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима в отношении Федора Ярошевича, признав его виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Гражданский иск Минобороны РФ на сумму более 1,3 млрд рублей нанесенного ущерба удовлетворен судом в полном объеме», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.

Судебный процесс проходил в закрытом режима из-за того, что в деле содержится информация о ВС РФ. При этом в суде отметили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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