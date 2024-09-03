Симферополь, 3 сентября, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд приговорил участника подразделения спецназначения Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Александра Любаса к 20 годам лишения свободы за попытку высадки на побережье Крыма и нападения на российских военных. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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Установлено, что мужчина добровольно поступил на службу в подразделение специального назначения «Артан» ГУР Украины. Позднее он прошёл обучение в центре вооружённых сил Украины (ВСУ). В октябре 2023 года обвиняемый и другие бойцы подразделения пересекли госграницу России по морю в направлении Крыма с целью установить государственный флаг Украины и напасть на населённые пункты региона. Им помешали российские правоохранители.

«Любас признан виновным по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»), ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконная перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов») и ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»)», — заявили в прокуратуре.

Суд приговорил виновного к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, в июне суд приговорил к длительным срокам заключения двух членов агентурной группы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которые готовили теракты и диверсии в Крыму. Отмечается, что обвиняемые также планировали покушения на высших должностных лиц.

В том же месяце суд в Крыму приговорил жителя региона к пяти годам лишения свободы за сотрудничество со Службой безопасности Украины. Мужчина приехал на полуостров в 2010 году из Волынской области на западе Украины и получил российское гражданство, но сохранял антироссийские настроения и открыто заявлял о ненависти к России.