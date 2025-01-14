Вашингтон, 14 января, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Уходящий президент США Джо Байден предпримет последнюю попытку убедить страны Европейского союза (ЕС) изъять замороженные российские активы, чтобы усилить позицию стран Запада на потенциальных переговорах. Об этом пишет американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных сотрудников администрации США.

Samuel Corum/Pool/Global Look Press

Согласно информации от сотрудников администрации, Байден предложит перевести замороженные активы ЦБ РФ на специальный эскроу-счёт, который будет разблокирован только при благоприятном для США исходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным американским президентом Дональдом Трампом.

В CNN уточнили, что администрация Байдена уже обсудила данную инициативу с командой республиканца, и она была поддержана, ведь, по мнению новой администрации, российские активы могут быть использованы как рычаг давления на переговорах по Украине.

При этом собеседники телеканала отметили, что европейцы скептически настроены по отношению к данной инициативе. В Евросоюзе указывают на риск большого репутационного ущерба для всей европейской банковской системы и недопустимость нарушения норм международного частного права. Однако, по словам сотрудников администрации, приход к власти в Германии Фридриха Мерца может облегчить процесс принятия подобного решения.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря стало известно, что Евросоюз намерен предоставить Украине помощь на 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд евро от замороженных российских активов.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, ЕС в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. РФ располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер, заключила Захарова.