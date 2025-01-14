Москва, 14 января, 2025, 10:42 — ИА Регнум. На сцене Московского художественного театра им. А. П. Чехова (МХТ) началась церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской, которая скончалась от тяжёлой болезни 10 января. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум с места событий.

Анастасия Аврамчик/ТАСС

Гражданская панихида началась на основной сцене МХТ в 10:00 (по мск). Проститься с Добровольской пришли её родные, близкие, а также множество поклонников её творчества.

Как ранее сообщали в театре, в 13:00 пройдёт отпевание в храме святителя Николая на Трёх Горах, после чего артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Как передавало ИА Регнум, Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет, последний год она боролась с тяжёлой болезнью. За 33 года службы театру она сыграла на его сцене десятки главных ролей.

По информации Telegram-канала Mash, Добровольская умерла из-за острой сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания.