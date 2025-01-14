Москва, 14 января, 2025, 03:42 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы вынес решение, которым обязал департамент городского имущества столицы предоставить соцвыплату на покупку жилья пенсионерке Елизавете Михайловой, которая родилась в ссылке в семье реабилитированных жертв политических репрессий. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Женщина ещё в 2021 году рассказывала корреспонденту агентства, что её отец в 1930-х, работая в Азербайджане по дипломатической линии, от властей получил жильё рядом со станцией Вешняки в Москве.

В 1937-м его арестовали за участие в контрреволюционной организации и выслали в ссылку на восемь лет, там и родилась Елизавета Михайлова. Пенсионерке много раз отказывали в первоочередном праве на квартиру в том городе, где её родители жили до ареста. К делу подключилась прокуратура Москвы.

По информации издания, суд удовлетворил исковые требования Михайловой и прокуратуры к департаменту городского имущества в рамках жилищного спора и обязал обеспечить жильём истца, произвести соцвыплату.

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