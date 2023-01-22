Москва, 22 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В Госдуме опровергли исключение из школьной программы произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

ольгаказакова.рф Казакова Ольга Михайловна

«Вопрос об исключении произведения Александра Солженицына «Архипелага ГУЛАГ» не стоял и не стоит», — заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

Она напомнила, что Госдума приняла закон о «золотом» стандарте образования в школах, в соответствии с документом, федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны. Такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищённости, добавила парламентарий.

На фоне специальной военной операции Минпросвещения анонсировало пересмотр школьной программы по литературе.

Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин в рамках посещения Ростова-на-Дону заявил о необходимости вернуть в школьную программу произведения ряда советских авторов и исключить произведения, не прошедшие испытания временем, в их числе депутат назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России единых образовательных программ, так называемого золотого стандарта знаний и государственного заказа на учебники.