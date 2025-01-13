Каспийск, Дагестан, 14 января, 2025, 01:46 — ИА Регнум. В Дагестане суд приговорил водителя к штрафу за угрозу для других автомобилистов во время движения. Решение мирового судьи стало первым в России подобным обвинительным приговором. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Иван Шилов ИА Регнум Штрафы

Инцидент произошёл 31 декабря 2023 года — 18-летний житель Каспийска на автомобиле Porsche Cayenne намеренно выехал на полосу встречного движения, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Водитель вину признал, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

«В России впервые вынесен обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Мировой судья судебного участка №104 Каспийска рассмотрел дело и вынес решение», — пояснили в ГАИ.

Суд учёл смягчающие обстоятельства у водителя и назначил наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в России в 2025 году водителям придётся отказаться от использования телефона и других посторонних предметов во время поездок. Об этом рассказал гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

Юрист добавил, что современные реалии показывают, что водители нередко отвлекаются из-за еды, напитков, телефонов и вейпов, что создаёт аварийные ситуации.

Автоэксперт Пётр Баканов оценил правильность новых поправок к ПДД. По его словам, пока нет систем, полноценно замещающих процесс вождения и экстренного реагирования на изменения дорожных ситуаций, управление автомобилем требует участия рук человека. Автоэксперт также сообщил, что большое количество штрафов за использование телефона во время движения уже было выписано в результате фотофиксации.

С 1 января штрафы за нарушение Правил дорожного движения были существенно повышены. В среднем плата за нарушения выросла в полтора раза. Так, если раньше за превышение скорости мог быть назначен штраф от 500 до 5 тыс. рублей, то сейчас он составляет уже от 750 до 7,5 тыс. рублей.