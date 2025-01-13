Вашингтон, 13 января, 2025, 23:53 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден выступая 13 января в Госдепартаменте заявил, что благодаря усилиям чиновников его администрации КНР больше не сможет обогнать Америку по экономическим показателям.

Global Look Press

Он напомнил, что эксперты выдвигали прогнозы, что экономика Китая обязательно превзойдёт американскую к 2030 году.

«Мы здесь, в этом зале, сказали: «Нет». Мы сделали инвестиции в самих себя, защитили наших работников и технологии. С учётом текущего курса Китай никогда нас не обгонит. Точка», — сказал глава Белого дома в своей заключительной внешнеполитической речи.

По словам Байдена, стратегия США в долгосрочной конкуренции с Китаем значительно изменилась за период его пребывания в кресле президента и работы его администрации.

Как сообщало ИА Регнум, мир ожидает глобальный экономический кризис в 2025 году, предсказал американский инвестор Джим Роджерс 8 января. Причинами глубокой рецессии мировой экономики станут рекордно высокий госдолг США, Японии, Китая и Германии, а также самый продолжительный период американской экономической стабильности с 2009 года.

Инвестор также отметил, что действия избранного президента США Дональда Трампа могут привести к торговой войне с Китаем из-за возможного введения высоких тарифов на импорт иностранных товаров. Роджерс предупредил, что последствия от таких решений вызовут состояние мировой экономики, сравнимое с Великой депрессией 1929 года.

1 января в беседе с ИА Регнум экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что инфляция в 2025 году останется ощутимой не только для России, но и для многих других стран. Эксперт указал, что у Казахстана, который не находится под санкциями, она на том же уровне. Колташов также отметил, что считает крайне вероятной торговую войну между Евросоюзом и Китаем, что приведёт к сокращению промышленной активности и уменьшению цен на нефть.