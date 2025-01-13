Байден заверил американцев, что экономика в КНР не будет выше, чем в США
Байден заявил, что экономика Китая больше никогда не превзойдёт экономику США
Вашингтон, 13 января, 2025, 23:53 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден выступая 13 января в Госдепартаменте заявил, что благодаря усилиям чиновников его администрации КНР больше не сможет обогнать Америку по экономическим показателям.
Он напомнил, что эксперты выдвигали прогнозы, что экономика Китая обязательно превзойдёт американскую к 2030 году.
«Мы здесь, в этом зале, сказали: «Нет». Мы сделали инвестиции в самих себя, защитили наших работников и технологии. С учётом текущего курса Китай никогда нас не обгонит. Точка», — сказал глава Белого дома в своей заключительной внешнеполитической речи.
По словам Байдена, стратегия США в долгосрочной конкуренции с Китаем значительно изменилась за период его пребывания в кресле президента и работы его администрации.
Как сообщало ИА Регнум, мир ожидает глобальный экономический кризис в 2025 году, предсказал американский инвестор Джим Роджерс 8 января. Причинами глубокой рецессии мировой экономики станут рекордно высокий госдолг США, Японии, Китая и Германии, а также самый продолжительный период американской экономической стабильности с 2009 года.
Инвестор также отметил, что действия избранного президента США Дональда Трампа могут привести к торговой войне с Китаем из-за возможного введения высоких тарифов на импорт иностранных товаров. Роджерс предупредил, что последствия от таких решений вызовут состояние мировой экономики, сравнимое с Великой депрессией 1929 года.
1 января в беседе с ИА Регнум экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что инфляция в 2025 году останется ощутимой не только для России, но и для многих других стран. Эксперт указал, что у Казахстана, который не находится под санкциями, она на том же уровне. Колташов также отметил, что считает крайне вероятной торговую войну между Евросоюзом и Китаем, что приведёт к сокращению промышленной активности и уменьшению цен на нефть.