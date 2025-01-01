Москва, 1 января, 2025, 20:36 — ИА Регнум. Российская экономика в 2025 году получит новые перспективы развития, но столкнётся с продолжением непростой борьбы с инфляцией, сообщил корреспонденту ИА Регнум экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт спрогнозировал, как будет развиваться экономическая ситуация в России в 2025 году, оценил ситуацию на ключевых рынках, назвал основные проблемы и возможности для развития.

Основная проблема — инфляция

«2025 год будет непростым по инфляции. Если её удастся держать в районе 8%, то это очень хорошо. При этом повышение ключевой ставки Центробанка повлиять на инфляцию уже не сможет. Ставка находится на достаточно высоком уровне, и если даже решение будет приниматься о повышении, то только для того, чтобы убедить всех, что ставка останется высокой»,— рассказал Колташов.

По его оценке, инфляция в 2025 году останется ощутимой, однако такая ситуация характерна не только для России, но и для многих других стран. Эксперт указал, что у Казахстана, который не находится под санкциями, она на том же уровне.

«Казахстан ни под какими санкциями не находится, специальную военную операцию не ведёт, торговля с Россией и Китаем обширная. Тем не менее тенге падал, цены росли, и инфляция была на уровне 8–9%. А мы ведём специальную военную операцию, находимся под санкциями, имеем сложности в расчётах с торговыми партнёрами, и показатели инфляции при этом такие, как у Казахстана. И таких ситуаций в мире много», — сообщил экономист.

Цены на нефть под давлением

По словам собеседника, в 2025 году существует высокая вероятность падения мировых цен на нефть. Он считает крайне вероятной торговую войну между Евросоюзом и Китаем, что приведёт к сокращению промышленной активности и уменьшению цен на нефть.

«В 2023 и 2024 годах мы видим, как умирание промышленности в Европейском союзе давило на цену на нефть. В 2024 году стоимость нефти за баррель снизилась с 90 до 73 долларов. Значит, если цены на нефть и в целом на сумму сырьевых товаров и продовольственных снижаются, то это порождает инфляцию в развивающихся экономиках. Грубо говоря, когда пшеница дешевеет, то хлеб в бедных странах довольно сильно дорожает», — поделился эксперт.

Промышленность как точка роста

Рост ВВП России в 2024 году составил порядка 4% при том, что рост промышленного производства вырос вдвое больше, отметил Колташов. По его словам, развитие обрабатывающей промышленности — это один из механизмов улучшения положения.

«Для того, чтобы мы были здоровее, устойчивее и сильнее, — нам нужно поддерживать высокий темп роста обрабатывающего сектора химической промышленности, машиностроения, микроэлектроники, гражданского авиастроения в 2025 году. Нам нужно максимально перерабатывать собственные ресурсы, так как Россия — страна энергетически избыточная», — сообщил Колташов.

Эксперт считает, что Россия имеет всё необходимое для дальнейшего роста и развития, но ей нужно использовать существующие преимущества. В частности, как можно интенсивнее развивать обрабатывающий сектор, в том числе, решая проблему дефицита кадров.

«В 2025 году продолжится рост ВВП и промышленного производства в таком же темпе. Хорошо бы выйти на 10% роста промышленного производства. ВВП при этом может остаться на уровне 4%, и это тоже будет хороший результат»,— сказал собеседник агентства.

Недвижимость может подешеветь

Колташов напомнил, что в 2004 году в России рост цен на недвижимость, в зависимости от различных параметров, был либо нулевым, либо совсем небольшим — около 1–2%. Эксперт считает, что есть надежда на то, что в следующем году недвижимость будет дешеветь.

«Потому что сейчас идёт процесс накопления денег гражданами на депозитах. И эти деньги в массе своей ещё не придут на рынок жилья в 2025 году, они должны копиться. Наверное, 2026 год — это время, когда активизируется рынок недвижимости, случится перераспределение ролей, а далее накопленные деньги могут начать превращаться в недвижимость», — объяснил экономист.

Что касается автотранспорта, собеседник агентства подчеркнул, что ранее было уже несколько волн панических покупок, после которых на рынке сформировалась уже довольно большая насыщенность. Собеседник указал на признак избытка китайских автомобилей — несмотря на ослабление рубля в конце 2024 года, цены на них не пошли резко вверх. Поэтому экономисты сохраняют надежду на то, что в 2025 году цены на автомобили останутся стабильными.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в декабре сообщил, что уровень инфляции в стране достиг 9,3%. Он назвал это тревожным сигналом. Позже глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что жёсткая денежная политика регулятора приведёт к тому, что инфляция будет снижаться в ближайшие кварталы, и по этой причине ЦБ решил не менять ключевую ставку и оставить её на уровне 21%.