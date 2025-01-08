Вашингтон, 8 января, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Мир ожидает глобальный экономический кризис в 2025 году. Об этом сообщил Американский инвестор Джим Роджерс 8 января.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению эксперта, причинами глубокой рецессии мировой экономики в 2025 году станут рекордно высокий госдолг таких стран, как США, Япония, Китай и Германия, а также самый продолжительный период американской экономической стабильности с 2009 года.

Инвестор также отметил, что действия избранного президента США Дональда Трампа могут привести к торговой войне с Китаем из-за возможного введения высоких тарифов на импорт иностранных товаров. Роджерс предупредил, что последствия от таких решений вызовут состояние мировой экономики, сравнимое с Великой депрессией 1929 года.

Кроме того, доллар может столкнуться с серьёзными проблемами из-за рекордного государственного долга страны, хотя в краткосрочной перспективе он сохранит значительную часть своих активов в долларах, подчёркивается в интервью.

«Я бы предположил, что мировая рецессия начнется до весны, после инаугурации Трампа в январе. И конечно, до Пасхи у нас начнутся проблемы в экономике. В некоторых секторах мировой экономики уже есть проблемы, но не очень серьезные, однако пока об этом не говорят в СМИ. Так что я бы ожидал, что к весне в мире начнется рецессия», — заявил он в беседе с РБК.

Тем не менее, Роджерс выразил оптимизм в отношении российских акций и фондового рынка страны. Издание сообщает, что при нормализации геополитической ситуации он намерен докупить российские бумаги.

«Я бы с удовольствием купил больше акций «Аэрофлота», я бы с удовольствием купил акции Московской биржи, я бы с удовольствием что-нибудь купил», — поделился эксперт.

Инвестор также подчеркнул, что заинтересован в высоких процентных ставках в России и видит потенциал роста стоимости облигаций и укрепления рубля после завершения спецоперации.

1 января в беседе с ИА Регнум экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что инфляция в 2025 году останется ощутимой не только для России, но и для многих других стран. Эксперт указал, что у Казахстана, который не находится под санкциями, она на том же уровне. Колташов также отметил, что считает крайне вероятной торговую войну между Евросоюзом и Китаем, что приведёт к сокращению промышленной активности и уменьшению цен на нефть.