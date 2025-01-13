Калуга, 13 января, 2025, 18:48 — ИА Регнум. В Калужской области до 2 млн рублей увеличат единовременную выплату заключившим контракт с Минобороны РФ о прохождении службы, сообщил 13 января губернатор региона Владислав Шапша.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Внёс на рассмотрение депутатов закон об увеличении единовременной региональной выплаты, она теперь будет составлять 2 000 000 рублей. Также администрации районов области на своём уровне производят выплаты в размере 100 000 рублей», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом отмечается, что ранее жители Калужской области, заключившие контракт с российским оборонным ведомством, получали от региона 600 тыс. рублей. По словам губернатора, выплата в размере 2 млн рублей будет действовать с 15 января 2025 года.

С учётом федеральной единовременной выплаты в 400 тыс. рублей участники спецоперации после заключения контракта с МО будут получать 2,5 млн рублей, пояснил Шапша.

Ранее в Республике Татарстан повысили разовые выплаты контрактникам до 2,2 млн рублей. Помимо выплат военным, предполагается усиление мер поддержки их семей.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году почти 440 тыс. россиян заключили контракт с Минобороны России.