Казань, 28 декабря, 2024, 12:27 — ИА Регнум. В Республике Татарстан вырастет размеры разовой выплаты при заключении контракта для участия в специальной военной операции. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил РБК со ссылкой на региональный оперштаб.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его данным, с 1 января 2025 года контрактники будут получать 2,2 млн рублей.

«Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана», — отметили в оперштабе.

Сумма складывается из трёх выплат. От Минобороны сумма выплаты составляет 400 тыс. руб. От республики новые контрактники будут получать 1,5 млн руб., а от района или города республики — до 300 тыс.

Жителям других регионов и иностранцам оплатят проезд и проживание на время оформления документов. В Казани с прошлого года работает соответствующий Центр оформления на контрактную службу «Батыр».

Помимо выплат военным, предполагается усиление мер поддержки их семей.

Как передавало ИА Регнум, в России действует программа помощи и поддержки участников СВО и их семей, предусматривающая выплаты и льготы. Президент страны Владимир Путин 19 декабря заявил, что Минобороны нужно сократить сроки принятия решений по выплатам семьям попавших в плен бойцов СВО. Он отметил, что, когда военный попал в плен или пропал без вести, семьи фактически остаются без выплат. Глава государства также отметил, что Минобороны РФ и правительство должны предложить вариант замены некоторых выплат в этом случае, например, установить детские пособия.