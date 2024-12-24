Москва, 24 декабря, 2024, 15:30 — ИА Регнум. В 2024 году почти 440 тыс. россиян заключили контракт с Минобороны России. Об этом 24 декабря сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Результаты работы за этот год — их уже можно оценивать. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тыс. человек. Это результат работы всех регионов», — заявил Медведев на совещании во время рабочей поездки в Башкирию.

Темой обсуждений стал ход отбора граждан на военную службу. В Уфе зампредседателя Совбеза также встретился с военными, проходящими лечение в госпитале.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря президент России Владимир Путин отметил, что в текущем году более 1 тыс. человек каждый день заключали контракт с Министерством обороны. По его словам, люди добровольно идут на фронт, получая огромную поддержку со стороны общества.

Начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев заявил, что в 2024 году более 300 тыс. военных прошли курс обучения в резервных полках для участия в специальной военной операции. Это курсы по огневой, тактической и инженерной подготовке, тактической медицине и специальной подготовке в зависимости от военно-учётной специальности.