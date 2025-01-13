Минск, 13 января, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Госстандарт Белоруссии признал опасными печенья «Картошка» и «Орешек с варёной сгущёнкой», которые производятся в России. Об этом сообщается на сайте национального Госстандарта.

Артем Геодакян/ТАСС

В реестр опасной продукции внесли российские кондитерские изделия, произведённые челябинской кондитерской фабрикой «Колос» и пензенской компанией «Капитал» (торговая марка «Любимая лавка»).

Отмечается, что в них превышено содержание максимального уровня пищевых добавок. Так, в «Картошке» обнаружили в 1,2 раза больше сорбиновой кислоты (Е200), чем допустимо белорусским госстандартом. В составе орешков со сгущёнкой есть бензоат натрия (Е211), который, как отмечается в реестре, запрещён при производстве подобных продуктов питания.

Белоруссия вынесла решение о запрете ввоза и реализации этой продукции, а также изъятии её из обращения.

Как передавало ИА Регнум, 3 января власти Белоруссии внесли в реестр опасной продукции производимую в России гречневую крупу «Фермер» производства ООО «Дары полей», выпущенную в Барнауле Алтайского края. Причиной стал тот факт, что гречка данной торговой марки варится дольше, чем предусматривают нормативы. Запрет на ввоз этой крупы в Белоруссию и её реализацию вступил в силу 11 января.

В декабре Белоруссия по схожей причине запретила ввоз в страну и продажу гречки барнаульского ООО «Вега-инжиниринг». Запрет последовал после выявления несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В частности, указывается на несоответствие содержания упаковки и информации на этикетке.