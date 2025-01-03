Минск, 3 января, 2025, 20:28 — ИА Регнум. Власти Белоруссии внесли в реестр опасной продукции производимую в России гречневую крупу «Фермер». Соответствующая информация появилась в реестре опасной продукции Госстандарта Белоруссии в пятницу, 3 января.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Причиной внесения в реестр стал тот факт, что гречка данной торговой марки варится дольше, чем предусматривают нормативы.

«В результате испытаний установлено, что показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составила 29 мин., при норме не более 25 мин., из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдаётся», — сказано в сообщении.

Речь идёт о гречневой крупе «Фермер» производства ООО «Дары полей», выпущенной в Барнауле Алтайского края, пояснила пресс-служба. Запрет на ввоз этой крупы в Белоруссию и её реализацию вступит в силу 11 января.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года власти Белоруссии по схожей причине запретили ввоз в страну и продажу гречневой быстроразваривающейся крупы барнаульского ООО «Вега-инжиниринг».

В октябре 2024 года власти Белоруссии ограничили экспорт белокочанной капусты, яблок и лука. По новым правилам, вывоз указанной продукции вне зависимости от страны происхождения за пределы Белоруссии осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Ограничения ввели на три месяца, их цель — обеспечение внутреннего рынка сельхозпродукцией в межсезонный период.