Минск, 11 декабря, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Гречневую быстроразваривающуюся крупу российского производителя «Вега-инжиниринг» запретили для ввоза и продажи в Белоруссии. Об этом сообщи портал «Продукция и услуги Республики Беларусь».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Отмечается, что запрет последовал после выявления несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В частности, указывается на несоответствие содержания упаковки и информации на этикетке.

«Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдаётся», — утверждается в сообщении.

Вместе с этим при проверке выяснилось, что показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составил 29 минут, в то время как в качестве нормы установлены 25 минут.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что реальный вес продуктов в упаковке должен соответствовать установленному государственному стандарту, этот вопрос волнует россиян. Премьер уточнил, что в этом вопросе наиболее значимые вещи — это вес продуктов. Он призвал в первую очередь проверять соблюдение стандартов в тех продуктах, которые интересуют людей.

По новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 граммов, молоко — 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров. Эти правила распространяются на сливочное и подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, муку, рис, пшено, чёрный чай и ряд других продуктов. Это касается выпуска товара, а также его расфасовки, продажи и импорта.