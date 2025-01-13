Москва, 13 января, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Предоставление России юридических гарантий безопасности — неотъемлемая часть урегулирования украинского конфликта, но говорить об этом сейчас, когда нет предпосылок для возобновления переговоров, преждевременно, заявил журналистам в понедельник, 13 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова спросили, остаётся ли актуальной тема гарантий безопасности, которую Москва поднимала перед началом специальной военной операции.

«Разумеется, это вопрос, который является неотъемлемой составляющей в целом темы урегулирования украинского конфликта. Это один из элементов этой общей темы. Но, поскольку пока никаких нет у нас в настоящий момент предпосылок для возобновления переговоров — от этого отказывается украинская сторона, — то пока об этом говорить преждевременно», — ответил пресс-секретарь президента.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил о готовности России к контактам, в том числе с США, напомнил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 13 января пресс-секретарь президента также сообщил, что многие страны предлагают свои услуги по предоставлению площадки для переговоров между Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, однако предметная подготовка такой встречи пока не ведётся.

Договорённости по урегулированию на Украине должны учитывать интересы России, а также законные интересы всех других государств, отмечал в декабре 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров. Москве необходимо увидеть конкретные серьёзные предложения по урегулированию украинского кризиса, реакция на эти предложения будет соотноситься с национальными интересами России и целями спецоперации, заявлял он.