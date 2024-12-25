Москва, 25 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. У России и нет и не было никаких иллюзий на тему того, что урегулирование кризиса на Украине будет лёгким. Об этом 25 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

«Мы иллюзий никаких не испытывали и не испытываем относительно перспектив лёгкого урегулирования украинского кризиса. Потому что всем неангажированным наблюдателям давно уже понятно, что разрешить его можно исключительно в контексте договоренностей о надёжной безопасности и стабильности в Европе», — рассказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Лавров уточнил, что такие договорённости должны учитывать интересы России, а также законные интересы всех других государств.

Глава МИД РФ отметил, что Москве необходимо увидеть конкретные серьёзные предложения по урегулированию украинского кризиса, и подчеркнул, что реакция на поступающие предложения такого рода будет соотноситься национальными интересами России и целями спецоперации.

Он заметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорили о готовности российской стороны к переговорам, а его мирные предложения не являются предварительными условиями.

«Сформулированные президентом Путиным принципы не являются предварительными условиями. Это то, что вытекает из международного права. <…> От переговоров, и это президент не раз отмечал, мы никогда не уходим», — пояснил Лавров.

Министр добавил, что сейчас Запад и Киев часто говорят «перемирии» на Украине, но Россию такой вариант не устраивает, потому что при нём нет никаких гарантий.

«Речь идёт исключительно о перемирии, о том, чтобы позволить киевскому режиму опять накопить силы с помощью Запада и приступить к новым попыткам выполнять указания своих хозяев по нанесению России «стратегического поражения». Президент уже не раз об этом говорил <…>: перемирие нас не устроит, нам нужны надёжные, юридически обязывающие договорённости», — уточнил глава МИД РФ.

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